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Уральская ассоциация туризма настаивает на продлении отсрочки обязательств туроператоров

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Глава Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев на прошедшей сегодня в Екатеринбурге пресс-конференции заявил, что туристическое сообщество настаивает на продлении на 2022 год срока действия постановления об особом порядке возврата денег за отмененные туры.

По словам Михаила Мальцева, только это позволит предотвратить банкротство многих участников туристического рынка.

«Нас волновало постановление № 1073 и окончание его срока. Чтобы избежать массовых банкротств и не усугубить ситуацию с туристами, мы, турсообщество и Российский союз туриндустрии, говорили с депутатами, представителями федеральных органов власти, Ростуризма о необходимости продления действия постановления на весь следующий год. По нашему мнению, это спасет рынок и позволит избежать банкротств, а также обеспечит туристам сохранность денег», — подчеркнул М. Мальцев.

Напомним, что речь идет о постановлении № 1073, срок действия которого истекает 31 декабря 2021 года. Речь в документе идет об особом порядке возврата денег за отмененные из-за пандемии в марте 2020 года туры. Тогда из-за закрытия границ около 1,3 млн россиян не смогли вылететь за границу по оплаченным путевкам.

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