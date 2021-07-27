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Количество вакансий водителей в Екатеринбурге за год выросло на 171%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Доля вакансий водителей в Екатеринбурге составляет около 27% от всех предложений работы в транспортно-логистическом сегменте. При этом число предложений осенью 2021 года выросло на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Интерес же соискателей к профессии водителя в городе за этот же период вырос на 137%. Медианная зарплата по этой специальности в Екатеринбурге по сравнению с осенью 2020 года увеличилась на 21%, до 72 тыс. 500 руб.

Также востребованными в транспортно-логистическом сегменте Екатеринбурга оказались грузчики с медианными зарплатами 37 тыс. 500 руб. в месяц и кладовщики — 40 тыс. руб. Последних в городе стали искать на 29% чаще.

По мнению управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, транспортные компании России ощутили кадровый кризис, охвативший многие страны.

«На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов. А еще — ростом количества складских помещений в стране, из-за чего увеличивается потребность в сотрудниках, необходимых для их обслуживания», — отмечает он.

По словам А. Кумпеля, одновременно с ростом числа вакансий кандидаты уходят в смежные профессии, например, во внутригородские перевозки, где условия работы лучше, или же в службы экспресс-доставок.

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