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Число безработных на Среднем Урале снизилось до 23,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. По состоянию на 16 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 23 тыс. 707 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 декабря число безработных составляло 23 тыс. 729 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 22 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,13%.

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