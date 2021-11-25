На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

С 6 по 13 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,73%, до 140,18 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За неделю, согласно статистике, также выросли цены на свежую белокочанную капусту (на 5,01%, до 42,12 руб. за кг), яблоки (на 4,61%, до 99,43 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,05%, до 128,85 руб. за кг), маргарин (на 1,96%, до 178,77 руб. за кг), вермишель (на 1,48%, до 121,78 руб. за кг), а также на подсолнечное масло (на 1,41%, до 132,35 руб. за кг).



Заметнее всего снизились цены на свежие помидоры (на 5,96%, до 135,9 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 2,01%, до 380,08 руб. за кг), морковь (на 1,26%, до 41,52 руб. за кг), а также на сметану (на 1,15%, до 247,47 руб. за кг).