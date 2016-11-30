Главу Белоярского городского округа отправили в отставку за незаконные премии самому себе

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов отправлен в отставку в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, он незаконно выписывал самому себе премии.
«Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства главе городского округа в период с января 2018 года по апрель 2020 года неоднократно выплачивались премиальные вознаграждения на основании подписанных им распоряжений без решения представительного органа местного самоуправления», — говорится в сообщении.
Помимо этого, глава муниципалитета не предпринимал меры по решению конфликта интересов, который возник у его первого заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству.
В связи с выявленными нарушениями, Белоярская межрайонная прокуратура внесла в местную городскую думу представление, рассмотрев которое, депутаты отправили главу округа в отставку.
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