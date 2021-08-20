ПНТЗ реализовал проект по улучшению условий труда сотрудников

УрБК, Первоуральск, 16.12.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) выполнил проект, направленный на улучшение условий труда и снижение воздействия электросталеплавильного производства на окружающую среду, рассказали в пресс-службе предприятия.





Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»



Для этого в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) «Железный Озон 32» прошло обновление технологии сушки сталеразливочных ковшей, что должно способствовать повышению чистоты и качества воздуха как в рабочей зоне, так и за пределами цеха. В ходе модернизации было установлено новое герметичное оборудование, нейтрализующее образовывающиеся во время сушки огнеупорного материала газы. Для этого используются технологии дожигания, окисления до безопасных соединений и удаления в систему газоочистки. Установка оснащена автоматической системой управления для контроля за температурным режимом.



«Проект модернизации электросталеплавильного производства соответствует ESG-принципам, которые являются частью долгосрочной стратегии ТМК. ПНТЗ непрерывно работает над улучшением условий труда на предприятии и снижением экологической нагрузки на территории завода, чтобы соответствовать самым высоким стандартам. Важно, что новое современное оборудование спроектировано и изготовлено с учетом всех нормативных требований в области охраны труда, здоровья и защиты окружающей среды», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Ранее в ЭСПЦ реализовали проект, направленный на сокращение ручного труда, улучшение качества промышленной уборки и снижение воздействия на атмосферу — в цехе установили вакуумное оборудование, которое собирает металлическую пыль и окалину на основных технологических и ремонтных участках. Также для улучшения условий труда сотрудников в административно-бытовом корпусе цеха построили два современных спортзала, инфракрасные сауны и душевые.