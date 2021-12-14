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Вчера, 16:41

Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 38,12 коп., до 73,85 руб., курс евро — на 40,76 коп., до 83,23 руб.

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