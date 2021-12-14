Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 38,12 коп., до 73,85 руб., курс евро — на 40,76 коп., до 83,23 руб.
УрБК, Москва, 14.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2021 года. Курс долл. ...07.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 60 коп.
УрБК, Москва, 07.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2021 года. Курс долл. ...26.07.2021 Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 26.07.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июля 2021 года. Курс долл. ...28.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 28.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2021 года. Курс долл. США ...30.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США ...