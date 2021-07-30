«Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента построит в Екатеринбурге более 236 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента построит в Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш 236,5 кв. м. нового жилья. Строительство произойдет в границах улиц Фронтовых Бригад, Стачек, Корепина и Вали Котика. Девелоперу фактически предстоит выполнить реновацию в центре Эльмаша, рассказал сегодня на пресс-конференции гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.
Кроме того, на этой же территории появятся 24,5 тыс. кв. м. коммерческих площадей на первых этажах, три детских сада (на 85, 150 и 200 мест), школа на 1,2 тыс. мест.
«Это очень интересный для нас проект, поскольку на этой территории находится наша первая база, наши первые заводы, где мы когда-то начинали. И до сих пор у нас там остались кое-какие предприятия. Но сейчас они уже переезжают. Мы сегодня в стадии утверждения проекта современной планировки», — рассказал В. Ананьев.
Застройщик уже начал выводить с этой территории свои предприятия. Например, одним из первых перебрался в новый цех «БиКдрев», который выполняет двери для проектов «Атомстройкомплекса».
Также перед девелопером стоит задача выкупить гаражи, находящиеся на этой территории, и возвести на их месте более современные постройки.
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