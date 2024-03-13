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13.03.2024

Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента территории в границах улиц Бабушкина — Фронтовых Бригад — Корепина — Вали Котика планирует строительство новой школы и двух детских садов. Всего учреждения смогут принять почти 1,5 тыс. детей, сообщает пресс-служба девелопера.

Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Строительство будет вестись на территории большой промышленной зоны, где ранее были расположены производственные цеха компании «Атомстройкомплекс». Застройщик уже перенес свои предприятия на загородные промбазы. В этом году здесь начнется строительство нового многофункционального района. Проект в данный момент проходит общественные обсуждения.

Специалисты компании отмечают, что в новых кварталах не будет сквозных проездов — только пешеходные прогулочные бульвары, при пересечении которых в центре застройки формируется компактный зеленый сквер. В составе кварталов будут запроектированы коммерческие помещения, в том числе фитнес-центр с бассейном, кофейни, пекарни, магазины, предприятия сферы услуг. Кроме того, в новой локации уже определено место под муниципальный детский сад на 200 мест.

Кроме того, здесь запланировано строительство образовательного центра — он будет расположен недалеко от парка Турбомоторного завода.

«Образовательный центр — это современное учебное заведение, которое совмещает под одной крышей детский сад и общеобразовательную школу. Проектная вместимость образовательного центра составит 1 тыс. 125 мест для школьников и 100 мест для дошкольников», — говорится в сообщении.

По словам специалистов отдела продаж компании «Атомстройкомплекс», горожане активно интересуются жильем в этой локации.
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