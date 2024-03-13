Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В поселке городского типа Пышма в Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» ...30.06.2023 «Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...05.06.2023 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству кровли новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса», строящего новую поликлинику в Академическом районе ...15.12.2021 «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента построит в Екатеринбурге более 236 тыс. кв. м. жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента построит в ...16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...