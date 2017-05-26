Свердловчане недоплатили 2,4 млрд рублей налогов

На 1 ноября общая задолженность по имущественным налогам на Среднем Урале составляет 36 млрд 863 млн руб. Из них 2 млрд 387 млн руб. приходится на физических лиц, остальное — на юридических и индивидуальных предпринимателей. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области Артем Балюра.



По его словам, статистика не показывает рост числа свердловчан, которые имеют долги по налогам на имущество.



«На 1 января 2019 года задолженность физлиц составляла 2 млрд 157 млн руб., на начало 2020 года — 3 млрд 899 млн руб., на 1 января 2021 года — 3 млрд 648 млн руб. То есть мы видим поэтапное, постепенное сокращение долгов граждан по имущественным налогам. Это, с одной стороны, свидетельствует об эффективности мер по взысканию задолженности и информированию населения, с другой — показывает, что добросовестных налогоплательщиков в регионе стало больше», — уверен А. Балюра.



Начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Кристина Кашина добавляет, что на 1 декабря судебные приставы взыскивают неуплаченные имущественные налоги с 139 тыс. человек на общую сумму 2,8 млрд руб.



«Число должников прямо пропорционально количеству населения, которое проживает в том или ином муниципальном образовании. В лидерах — Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Каменск-Уральский», — заявила Кристина Кашина.



Она рассказала, что на данный момент в отношении физлиц вынесено более 30 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу из-за долгов по налогам.



«В целом решение о запрете покидать страну вынесено в отношении около 400 тыс. должников из Свердловской области, которые не погасили свои обязательства», — отметила К. Кашина.



Также участники пресс-конференции напомнили порядок взыскания задолженности по налогам с физических лиц, который действует в регионе.



«Сначала УФНС направляет в адрес налогоплательщика требование об уплате налога. В случае его невыполнения мы подаем документы в суд. По итогу налоговая служба получает судебный приказ. Далее у нас есть два варианта. Если у нас есть информация о месте работы должника, то мы передаем этот документ работодателю. В этом случае удерживается определенная сумма с заработной платы неплательщика. В этом году мы направили работодателям 2,6 тыс. материалов о задолженности их сотрудников. Если у нас нет информации о месте работы должника, то ведомство направляет приказ судебным приставам. С начала 2021 года мы передали в ФССП около 60 тыс. исполнительных документов», — сообщил А. Балюра.



Кристина Кашина рассказала, что судебные приставы используют разные способы взыскания задолженности по налогам. Речь идет не только о запрете выезда за границу, но и об обращении взыскания на доходы, получаемые должником.



«В этом году у нас уже на «удержании» находится около 30 тыс. исполнительных документов, общая задолженность по которым превышает 500 млн руб.», — пояснила К. Кашина.



Отметим, что 1 декабря 2021 года завершился срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2020 год. Далеко не все свердловчане успели вовремя выполнить свои обязательства перед государством. Весьма вероятно, что к 1 января 2022 года задолженность свердловчан по имущественным налогам заметно вырастет.