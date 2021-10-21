Количество безналичных платежей на Среднем Урале в январе-сентябре выросло на четверть

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В Свердловской области за январь-сентябрь 2021 года с помощью банковских карт было совершено 1,2 млрд операций по оплате товаров и услуг на 865 млрд руб., что на 25% больше по количеству и на 30% — по объему, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, оплата товаров и услуг занимает 81% от общего числа операций по банковским картам. Средний чек составил 721 руб., увеличившись за год на 6%. На переводы и снятие наличных приходится 16% и 3% операций соответственно.
При этом количество находящихся на руках у свердловчан платежных карт выросло на 9%. На 1 октября банки выдали жителям региона 9,9 млн карт. Число терминалов для оплаты товаров и услуг выросло на 2%, до 117 тыс. ед.
По словам начальника Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, рост безналичных платежей происходит благодаря расширению инфраструктуры по обслуживанию банковских карт.
«Появляются и новые возможности для оплаты покупок, например, с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей, для которых не нужна банковская карта. В целом по России более 226 тыс. торгово-сервисных точек предоставляют такой способ оплаты», — отметила она.
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