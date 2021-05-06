Более 300 млн рублей ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году составил более 300 млн руб., уничтожено свыше 60 тыс. га лесных массивов. Эти цифры в среднем в 1,5 раза больше среднегодовых показателей за предыдущие пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.
Представители департамента уточнили, что для ликвидации и предотвращения лесных пожаров спасатели привлекали силы ГБУС «Уральская база авиационной охраны лесов» и обращались за помощью к арендаторам лесных угодий. На территории региона был своевременно введен противопожарный режим и режим ЧС в лесах.
«Ежегодно проводится работа по лесовосстановлению. В 2021 году общая площадь лесовосстановления в регионе составила 25 тыс. 805,3 га. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в текущем году составляет 113,3%», — отметили в департаменте.
К работе по тушению и предотвращению пожаров активно привлекаются добровольцы, которые проходят обучение под руководством специалистов министерства природных ресурсов и экологии и «Уральской базы авиационной охраны лесов». Также к ликвидации очагов горения регулярно привлекают членов Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
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