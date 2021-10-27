Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 44%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В январе-ноябре 2021 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 522 тыс. кв. м. жилья, что на 44,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
В ноябре 2021 года в регионе сдали 434,9 тыс. кв. м. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель вырос в 1,8 раза.
Отметим, что объем введенного индивидуального жилья на Среднем Урале за год увеличился на 11,8%. В ноябре прошлого года в регионе сдали 114,8 тыс. кв. м., текущего года — 128,4 тыс. кв. м.
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