В России на 6,1% выросли продажи лапши быстрого приготовления

УрБК, Москва, 15.12.2021. За 11 месяцев 2021 года в России выросли продажи лапши быстрого приготовления на 6,1% в натуральном выражении и на 16% — в денежном. В 2020 году показатели роста составляли 1,7% и 7,4% соответственно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных NielsenIQ.
По мнению генерального директора «Натурал Фудс» Натальи Николаевой, продажи выросли, поскольку увеличился спрос со стороны покупателей с небольшим уровнем дохода. Поскольку многие продукты питания подорожали, более востребованной становится еда быстрого приготовления. Вдобавок ритейлеры начали изготовлять лапшу под собственными марками, что делает ее более дешевой по сравнению с продукцией производителей.
Еще один фактор роста спроса — выход граждан с удаленной работы. Подобные продукты становятся вариантом обеда для людей с небольшим заработком. Тем более что на ряде предприятий из-за сокращения закрылись столовые, создав спрос на продукцию быстрого приготовления.
Также в 2021 году начало восстанавливаться количество трудовых мигрантов, отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Для них лапша быстрого приготовления является постоянной частью рациона, поскольку она стоит дешево и легко готовится.
Рост в денежном эквиваленте наблюдается в связи с удорожанием муки, масла и логистических услуг. Н. Николаева сообщила, что за 11 месяцев лапша подорожала более чем на 20%. В компании Auchan сказали, что в среднем продукция стала дороже на 7%.
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