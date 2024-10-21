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Россия увеличила закупку лапши из Южной Кореи

УрБК, Москва, 26.06.2025. За май Южная Корея продала России лапши разных видов на 4,2 млн долл. США (за 967 тонн), это в 1,7 раза больше, чем год назад. При этом закупки дамплингов сократились в 1,6 раза, пишет Прайм со ссылкой на данные статслужбы Южной Кореи.

Всего за первые пять месяцев года поставки лапши составили 15,8 млн долл. США (за 3539 тонн), что в 1,7 раза больше, чем за такой же период годом ранее.

В то же время РФ стала меньше закупать дамплингов (аналог пельменей) и других подобных продуктов. За май их экспорт Южной Кореей в Россию составил 76 тыс. долл. США (за 18 тонн). Это в 1,6 раза меньше в годовом выражении. При этом за январь-май этого года в Россию их приехало на 16% меньше, чем год назад, на 583 тыс. долл. США, или на 162 т.

Таким образом, по итогам мая Россия в общем южнокорейском экспорте лапши поднялась на 10-е с 12-го места, а лидером стал Китай (33,1 млн долл. США).
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