Сегодня, 16:04

Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до 3,8 миллионов тонн

УрБК, Москва, 16.09.2025. Южная Корея в августе вывезла из России 3,8 млн т угля, это на четверть больше показателя июля и в 1,6 раза больше уровня 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

Уточняется, что показатель превысил максимум декабря 2022 года, когда объем экспорта достиг 3,1 млн т.

Таким образом, Россия впервые с июля 2023 года стала главным поставщиком угля в Южную Корею, обогнав Индонезию всего на 27 тыс. т, которая нарастила импорт в 1,5 раза, до 3,7 млн т.

В целом за восемь месяцев текущего года Южная Корея приобрела у России 13,5 млн т угля на 1,4 млрд долл. США против 12,9 млн т на 1,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что за май Южная Корея продала России лапши разных видов на 4,2 млн долл. США (за 967 т), это в 1,7 раза больше, чем год назад. При этом закупки дамплингов сократились в 1,6 раза.
