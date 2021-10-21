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ММК поднялся до четвертого места в рейтинге экологической ответственности WWF России

УрБК, Магнитогорск, 15.12.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заняло четвертое место в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических предприятий России 2021 года, который составил Фонд дикой природы (WWF) России. Ранее предприятие занимало в нем десятую строчку, уточнили в управлении информации и общественных связей ММК.

В 2021 году в рейтинг WWF России попали 38 компаний металлургического и горнодобывающего секторов. Организация публикует годовые оценки экологической ответственности российских компаний с 2017 года. Это делается с целью улучшения экологической ситуации в стране, а также привлечения внимания общества и бизнеса к важности своевременного и полного открытия информации о воздействии производства на окружающую среду.

Участвующие в рейтинге предприятия оцениваются по трем критериям: качество экологического менеджмента, уровень воздействия на окружающую среду, полнота раскрытия информации. Наибольшую оценку ММК получил по последнему показателю, разделив третье и четвертое места.

В 2021 году ПАО «ММК» существенно упрочило свое положение в международных рейтингах, которые оценивают качество раскрытия экологической отчетности. Например, в сентябре текущего года рейтинговое агентство AK&M признало раскрытие ММК информации о влиянии компании на окружающую среду одним из лучших в России. А в ноябре ММК занял первое место в рейтинге ESG-прозрачности российских компаний и банков, составленном агентством «Эксперт РА». Раскрытие экологической информации — один из критериев, по которым ММК получил высший балл.

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