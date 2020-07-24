Южноуральские предприятия в 2021 году импортировали товаров на 2,6 млрд долл. США

УрБК, Челябинск, 15.12.2021. В 2021 году предприятия Челябинской области закупили за рубежом товаров на 2,6 млрд долл. США. Экспортировано было продукции на 5,5 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
В 2021 году внешнеэкономическую деятельность на Южном Урале осуществляли 3 тыс. 123 юридических лица. За 9 месяцев они совершили сделок с зарубежными партнерами на общую сумму 8,1 млрд долл. США. При этом 57% от общего объема товарооборота пришлось на страны дальнего зарубежья, 43% — на страны СНГ.
Больше всего сделок предприятия Южного Урала заключили с компаниями из Казахстана — на 2,2 млрд долл. США, это 27,2% от общего внешнеторгового оборота. С турецкими партнерами было осуществлено сделок на 933 млн долл. США (11,5%), с Китаем — на 784 млн долл. США (9,7%). На долю Узбекистана пришлось 494 млн долл. США (6,1%), Египта — 450 млн долл. США (5,6%), Кувейта — 368 млн долл. США (4,6%), Беларуси — 336 млн долл. США (4,1%), Германии — 284 млн долл. США (3,5%), Вьетнама — 239 млн долл. США (3%).
Экспортные поставки грузов южноуральские предприниматели осуществляли в Казахстан — 16,6% от общего объема экспорта, Турцию — 16,6%, Египет — 8,2%, Узбекистан — 8,1%, Кувейт — 6,7%, Китай — 6,2%, Беларусь — 5,3%. На долю Вьетнама пришлось 4,3%, Германии — 3%, Украины — 2%.
На территорию России через Челябинскую таможню ввозили в основном товары из Казахстана — 49,6% от общего объема импорта, Китая — 17,1%, Германии — 4,5%, Италии — 4%.
«На экспорт шли преимущественно металлы и изделия из них — 80% от общего объема экспорта, минеральные продукты, машины и оборудование — 12%. Из-за рубежа в Челябинскую область поставлялись оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сырье для их производства, продукция химической промышленности, каучук», — отметил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.
Общий вес грузов, участвующих во внешнеторговом обороте Челябинской области, за 9 месяцев 2021 года составил 15,5 млн т. Из них 27% пришлось на страны дальнего зарубежья, а 73% — на страны СНГ.
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