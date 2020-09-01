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В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за выкатывания самолета со взлетной полосы при посадке

УрБК, Челябинск, 14.12.2021. Уральская транспортная прокуратура проверит аэропорт Челябинска по факту выкатывания воздушного судна за край взлетно-посадочной полосы при приземлении. Аэродромная служба обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 1 декабря 2021 года в районе 02.32. Самолет Bombardier компании UVT Aero, выполнявший рейс Казань — Челябинск, выкатился за край взлетно-посадочной полосы на расстояние 20-25 метров. На борту судна находились 33 пассажира, включая одного несовершеннолетнего, и три члена экипажа.

По версии обвинения, сотрудники аэропорта не провели необходимые технологические процедуры на взлетно-посадочной полосе в условиях снегопада. Экипажу самолета была дана недостоверная информации по состоянию поверхности взлетно-посадочной полосы, считают в прокуратуре.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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