Вылет рейса «Екатеринбург — Москва» авиакомпании «Победа» задержали на два часа из-за сообщения о минировании самолета

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Boeing-737 рейсом Y7-917 по маршруту ...21.05.2019 В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Sukhoi Superjet-100 почти на четыре часа
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Ямал». Самолет Sukhoi ...18.12.2017 В Кольцово задержан вылет двух рейсов авиакомпании «Ямал»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня задержан вылет рейсов нескольких ...17.07.2015 В Кольцово из-за пьяного лжеминера эвакуировали пассажиров самолета
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово накануне из-за ложного сообщения о минировании ...02.07.2014 В Домодедово из-за сообщения о бомбе был задержан вылет самолета в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. Самолет Москва — Екатеринбург авиакомпании S7 был задержан в аэропорту Домодедово из-за ...