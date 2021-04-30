Вылет рейса «Екатеринбург — Москва» авиакомпании «Победа» задержали на два часа из-за сообщения о минировании самолета

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Вылет авиарейса «Екатеринбург — Москва» авиакомпании «Победа» задержали на два часа из-за сообщения о минировании самолета. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Кольцово.



Сотрудники воздушной гавани получили информацию об угрозе взрыва в 07.00, когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу. Его вернули на стоянку, а пассажиров повторно осмотрели в терминале.



Также специалисты провели досмотр в салоне воздушного судна и багажа пассажиров. Виновник сказал, что о якобы готовящемся взрыве судна он услышал от соседей по креслу. Транспортная полиция проводит проверку, а самолет отправился в рейс спустя два часа.