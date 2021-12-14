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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Уральская транспортная прокуратура передала следственным органам материалы проверки организации, которая проводила прогулочные полеты на базе аэродрома «Логиново» в Свердловской области. Предприятие обвиняется в нарушении законодательства о безопасности полетов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что на аэродроме состоялись развлекательные коммерческие вылеты на легком самолете СESNA-172. В ходе рейса выполнялись фигуры высшего и сложного пилотажа. Но у организаторов не было обязательного сертификата эксплантата с выполнением запрещенных фигур высшего и сложного пилотажа. Все это создавало опасность для жизни и здоровья клиентов.

По рассмотрению материалов проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.
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