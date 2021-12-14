В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»

УрБК, Челябинск, 14.12.2021. Уральская транспортная прокуратура проверит аэропорт Челябинска по факту выкатывания ...09.07.2021 Прокуратура возбудила 12 административных дел в рамках проверки после ДТП в Лесном
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Прокуратура Свердловской области возбудила 12 административных дел в рамках проверки ...16.02.2018 Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением потолка в доме в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения потолочных перекрытий в ...09.02.2012 Генеральная прокуратура РФ: авиакомпания «Уктус» эксплуатирует воздушные суда с контрафактными навигационными приборами
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2012. Уральская транспортная прокуратура провела проверку в ЗАО «Авиакомпания «Уктус». ...16.06.2009 По факту продажи в Екатеринбурге некачественного детского питания производства фирмы Heinz возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2009. За пять истекших месяцев 2009 года в Свердловской области зарегистрировано более 230 ...