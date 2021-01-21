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Вчера, 17:23

Российские банки заявили о дефиците ликвидности в 29 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Российский банковский сектор вернулся к состоянию структурного дефицита ликвидности. На 14 декабря он составил 29 млрд руб. против «излишка» в 142,1 млрд, сообщает «Прайм», ссылаясь на данные Банка России.

Переход от дефицита к профициту регулятор объяснил оттоком средств государства (в первую очередь принадлежащих Минфину) из банковского сектора. Вдобавок на конец года приходится пик расходов бюджета.

Банк России прогнозирует, что структурный профицит ликвидности банковского сектора на конец 2021 года составит 0,6-1 трлн руб.

Уточним, что в последний раз российский банковский сектор находился в устойчивом состоянии структурного дефицита ликвидности с 17 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 года.

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