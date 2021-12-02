Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро снизился на 4 коп.

УрБК, Москва, 14.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 5,91 коп., до 73,46 руб., курс евро снизился на 3,61 коп., до 82,82 руб.