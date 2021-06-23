«Атомстройкомплекс» дополнил набор меблировки для квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» дополнила стандартный набор мебели, предоставляемый в рамках обстановки квартир в новостройках. Расширить комплект удалось благодаря новому партнеру компании — Hoff. Этот проект позволил Екатеринбургу стать вторым в России городом (первый — Москва), имеющим подобный сервис для клиентов, сообщили в пресс-службе девелопера.



Напомним, что в 2016 году «Атомстройкомплекс» представил новую на уральском рынке услугу: квартиры в новостройках, которые уже укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Стандартный комплект от застройщика включает в себя кухни со встроенной бытовой техникой (вытяжка, духовой шкаф, варочная поверхность и смеситель), а также шкаф-купе в коридоре. Клиенты высоко оценили такой подход, поскольку стоимость мебели для них оказывалась дешевле, чем при покупке в розницу. В итоге в квартиру с готовой кухней можно заехать сразу после получения ключей.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



«Мы стремимся к тому, чтобы наши квартиры были максимально укомплектованными, и покупатели минимизировали временные и финансовые траты на обустройство жилья. Следуя своему слогану «Свобода в выборе», предлагаем клиентам возможность выбора необходимых товаров на свой вкус. Комплект мебели от компании Hoff на сумму 150 тыс. или 300 тыс. руб. можно предусмотреть в договоре. Важно, что в указанную сумму можно включить приобретение любых товаров — от мебели до посуды, а также их доставку и сборку. Совершить покупку мебели можно после ввода дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи квартиры», — рассказал коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.



Программа «Квартира+», как ее назвали в компании, позволяет приобрести жилье, уже укомплектованное мебелью. Клиент может выбрать подходящий ему комплект из более двухсот тысяч товаров Hoff. Участники программы могут не откладывать деньги на мебель, пока строится дом. Это позволит людям экономить время и ресурсы, быстрее отметить новоселье и расширить возможности по созданию интерьера на собственный вкус.