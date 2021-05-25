ЧТПЗ вновь принял участие в благотворительной акции под эгидой Уполномоченного по правам ребенка на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 14.12.2021. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), вновь выступил партнером благотворительной акции «Снеговики-добряки», которая проводится в преддверии Нового года.



Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проходит на Южном Урале третий год подряд. В рамках акции дети с тяжелыми заболеваниями пишут письма Деду Морозу, которые врачи и волонтеры передают в компании, которые готовы исполнить новогодние желания ребят. В прошлом году 478 участников акции исполнили пожелания для 1 тыс. детей. Проект проходит под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ».



Благодаря участию предприятия в этот раз на Новый год подарки получат более 50 маленьких челябинцев, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Всего в рамках акции «Снеговики-добряки» в декабре будут исполнены мечты 500 маленьких жителей Южного Урала.



«ЧТПЗ, как и другие предприятия ТМК, на постоянной основе реализует долгосрочные благотворительные программы и акции по нескольким приоритетным направлениям: образование, культура, спорт и здравоохранение. Участие предприятия в акции «Снеговики-добряки» уже становится традицией. Благодаря этому проекту мы сможем в канун главного зимнего праздника подарить тепло, заботу и внимание детям, которые так сильно в этом нуждаются», — рассказал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.



«В этом году акция приобрела статус поистине народной: наряду с крупными компаниями, малым бизнесом, коллективами школ и детских садов Южного Урала нас поддерживают соотечественники даже из Китая! И подобных необыкновенных историй множество. В соцсетях акции мы рассказываем о них каждый день. Народная акция не только поддерживает конкретных детей, но и создает в регионе территорию добра!» — отметила Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.