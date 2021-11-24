В Екатеринбурге раньше срока открылось движение автобусов по улице Артинской

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге в районе здания № 6б на улице Артинской ЕМУП «Водоканал» завершило на 10 дней раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба администрации города. С сегодняшнего дня автобусный маршрут № 57 «ДМБ № 9 — Пехотинцев — Елизавет» будет следовать по прежней схеме движения: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Теплоходный проезд — Таватуйская — Бебеля — Пехотинцев — Летчиков — Армавирская — Артинская — проспект Космонавтов — Челюскинцев — Якова Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Новинская — Елизаветинское шоссе — Бисертская.

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