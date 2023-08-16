В центре Екатеринбурга 3 декабря на время полумарафона ограничат движение автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. На время VIII зимнего полумарафона «Европа — Азия» 3 декабря будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Утром с 09.00 и до 13.00 движение автотранспорта ограничат по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; по Набережной Рабочей Молодежи, от улицы 8 Марта до проспекта Ленина; по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской, и по улице Дзержинского, от улицы Царской до улицы Горького.



Стоянка автотранспорта на указанных участках УДС также не предусмотрена.



В обозначенный временной отрезок изменится и схема движения автобуса № 57а, маршрут которого будет проходить по улицам Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов.



Также с 08.00 до 15.00 будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта.