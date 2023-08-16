В центре Екатеринбурга 3 декабря на время полумарафона ограничат движение автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге в связи с празднованием 300-летия города с 17 по 20 августа будет ...19.07.2023 Марафон «Европа-Азия» 6 августа пройдет в Екатеринбурге в восьмой раз
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Екатеринбурге 6 августа состоится традиционный марафон «Европа-Азия». Забег пройдет в ...26.05.2021 В Екатеринбурге из-за массового забега 30 мая перекроют центр города
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Движение сразу по нескольким центральным улицам в Екатеринбурге ограничат в связи с ...01.12.2017 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за полумарафона «Европа-Азия»
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В центре Екатеринбурга 3 декабря 2017 года перекроют несколько улиц из-за проведения ...03.08.2017 В Екатеринбурге во время марафона «Европа-Азия» изменят схему движения транспорта
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В Екатеринбурге во время III международного марафона «Европа-Азия» изменят схему ...