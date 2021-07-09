Клиенты банков РФ за год перевели 3,15 млрд рублей через подложные платежные системы

УрБК, Москва, 14.12.2021. Сумма ущерба клиентов российских банков, пострадавших от мошеннической схемы с использованием подложных платежных систем, составила 3,15 млрд руб. за вторую половину 2020 — первую половину 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Group-IB.



При этом уточняется, что ущерб был рассчитан из среднего размера трансакции, умноженного на количество выявленных операций на фишинговых платежных страницах.



Согласно данным компании, обманутые пользователи производили 11,7 тыс. платежей на 8,6 млн руб. в день. Речь идет о мошенничестве с имитацией страниц подтверждения платежа 3-D Secure. Покупатель заходит на фишинговую страницу интернет-магазина, маркетплейса или онлайн-сервиса, выбирает товар или услугу и вводит на мошенническом ресурсе в форму приема платежа реквизиты своей банковской карты. Затем оказывается на подложной 3-D Secure странице, при этом в то же время с сервера мошенника инициируется обращение к легитимному серверу 3-D Secure, поэтому банку кажется, что пользователь сам зачисляет средства на карту мошенника.



Отмечается, что в настоящее время защитой от такого типа фрода обладают лишь единицы самых крупных банков России и СНГ.