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На Среднем Урале эпидпорог по ОРВИ превышен на 87,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 декабря 2021 года зарегистрировано 54 тыс. 328 случаев ОРВИ, что на 87,8% выше уровня эпидпорога и на 14,5% — показателя прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 26 тыс. 740 случаев заболевания ОРВИ, что на 78,8% превышает уровень эпидпорога и на 3% — показатель прошлой недели.

Отмечается, что в структуре заболеваемости 67% составляют дети. Чаще всего заражение ОРВИ происходит в возрастной группе от трех до шести лет.

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