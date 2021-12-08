УК «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского накопила перед сотрудниками долги по зарплате в 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Управляющая компания «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского после вмешательства надзорных органов погасила перед своими сотрудниками задолженность по зарплате.



По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, предприятие накопило долг в 2,5 млн руб. перед 46 своими работниками. В связи с этим прокурор обратился в мировой суд, чтобы получить судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплате. Требования были выполнены.



Кроме того, в отношении директора «Теплокомплекса» было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Также руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.



В настоящий момент УК выплатила все долги по зарплате.