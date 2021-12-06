Число безработных на Среднем Урале за выходные выросло на 87 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 068 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 10 декабря число безработных составляло 23 тыс. 981 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 87 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,14%.

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