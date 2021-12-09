Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 13.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2021 года. Курс долл. США снизился на 19,52 коп., до 73,41 руб., курс евро — на 24,98 коп., до 82,86 руб.