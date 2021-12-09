Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 13.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2021 года. Курс долл. США снизился на 19,52 коп., до 73,41 руб., курс евро — на 24,98 коп., до 82,86 руб.
УрБК, Москва, 09.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2021 года. Курс долл. ...08.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 08.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2021 года. Курс долл. ...06.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2021 года. Курс долл. ...03.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. ...01.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 99 коп.
УрБК, Москва, 01.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2021 года. Курс долл. ...