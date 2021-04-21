В Челябинской области ТС «Монетка» оштрафована на 100 тыс. рублей за фиктивные скидки на имбирь в разгар пандемии

УрБК, Челябинск, 13.12.2021. Арбитражный суд Челябинской области поддержал требования челябинского УФАС России о наложении штрафа на ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») за продажу имбиря с нарушениями «Закона о защите конкуренции».



В мае 2020 года сотрудниками челябинского УФАС было выявлено, что ТС «Монетка» реализует свежий имбирь по цене 199 руб. и 399 руб. за килограмм с учетом скидок в размере 79% и 59%. При этом на ценнике присутствовала информация о предшествующей цене — 999 руб. за 1 кг. Розничная цена на имбирь в других торговых сетях Челябинска и Челябинской области в указанный период составляла не более 550 руб. за 1 кг, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



В ходе рассмотрения дела сотрудники УФАС установили, что по цене в 999 руб. имбирь в этой торговой сети продавался не более трех дней. Прежде цена на этот товар составляла от 199 до 499 руб. за 1 кг.



Из-за того, что подобные нарушения «Закона о защите конкуренции» происходили в период самоизоляции, когда граждане покупали продукты в ближайшем к дому магазине без возможности сравнить цены с другими торговыми сетями, объемы продаж имбиря в ТС «Монетка» увеличились.



Челябинское УФАС России указало, что действия ООО «Элемент Трейд» по указанию не соответствующей действительности скидки являются нечестным методом ведения бизнеса. В действиях ТС было выявлено нарушение пункта 4 статьи 14.2 «Закона о защите конкуренции», согласно которому запрещается введение покупателя в заблуждение относительно условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.



За данное нарушение ООО «Элемент Трейд» оштрафовано на 100 тыс. руб. Штраф ТС намерена обжаловать в судебном порядке.