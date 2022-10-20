В России в два раза выросли цены на имбирь

УрБК, Челябинск, 20.10.2022. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность постановления ...13.12.2021 В Челябинской области ТС «Монетка» оштрафована на 100 тыс. рублей за фиктивные скидки на имбирь в разгар пандемии
УрБК, Челябинск, 13.12.2021. Арбитражный суд Челябинской области поддержал требования челябинского УФАС России о ...21.04.2021 Челябинское УФАС признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях торговой сети «Монетка»
УрБК, Челябинск, 21.04.2021. Управление ФАС России по Челябинской области выявило нарушение антимонопольного ...17.07.2020 Челябинское УФАС возбудило дело в отношении ТС «Монетка» за непрозрачные схемы скидок
УрБК, Челябинск, 17.07.2020. Челябинское УФАС России возбудило в отношении торговой сети «Монетка» дело из-за ...29.05.2020 Челябинское УФАС пригрозило сети «Монетка» возбуждением дела за непрозрачные схемы скидок
УрБК, Челябинск, 29.05.2020. Челябинское УФАС России направило торговой сети «Монетка» предупреждение о возможном ...