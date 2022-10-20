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В России в два раза выросли цены на имбирь

УрБК, Москва, 28.07.2023. Новые поставки имбиря в Россию оказались в два раза дороже, чем предыдущие отгрузки. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на источник в одной из оптовых компаний.

Оптовая цена достигла 6-6,5 тыс. руб. за коробку весом 13 кг, то есть 450-500 руб. за кг. Два месяца назад имбирь стоил 220-250 руб. за кг. Высокие цены держатся из-за того, что новой продукции пока мало. Другой источник издания утверждает, что сейчас стоимость имбиря может доходить до 650 руб. за кг, а в рознице — до 900 руб. за кг.

Стоимость продукта выросла из-за снизившегося урожая в Китае (основной поставщик в Россию) и роста спроса на него. У поставляющих имбирь Бразилии и Перу качество ниже. Также на цену повлияло ослабление курса рубля. Присутствует и сезонный фактор: в Китае сезон завершился раньше обычного, а поставки из Перу еще не стартовали.
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