В России в два раза выросли цены на имбирь

Торговая сеть «Монетка» заплатит 100 тыс. рублей в качестве штрафа за продажу имбиря в период пандемии с нарушением закона о конкуренции

УрБК, Челябинск, 20.10.2022. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность постановления ...