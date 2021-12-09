Среднее значение ПКР заемщика по автокредитам в Свердловской области составило 684 балла

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков по автокредитам в октябре 2021 года составило 684 балла. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по значению ПКР заемщика по автокредитам расположились Санкт-Петербург (702 балла), Москва (700), Удмуртская Республика (688), а также Белгородская (687) и Московская (686) области.



При этом среднее значение ПКР заемщика по автокредитам в октябре в целом по стране составило 681 балл (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).