На очистку улиц Екатеринбурга от наледи сегодня вышли 290 рабочих и 123 спецавтомобиля

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают круглосуточную очистку улиц ото льда. Работы ведутся в соответствии с регламентом. Сегодня на дороги и тротуары города для уборки выведено 290 рабочих и 123 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



При уборке пешеходных зон особое внимание коммунальщики уделяют тротуарам, остановкам общественного транспорта, лестничным маршам и подходам к пешеходным переходам.



За минувшие выходные из города вывезено 2 тыс. 598 т снега. Для обработки улиц использовано около 30 т противогололедных материалов и более 192 т фракционного песка.



За прошедшие сутки на очистке города трудились 370 сотрудников коммунальных служб и 242 единицы уборочной техники.