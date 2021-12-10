На очистку улиц Екатеринбурга от наледи сегодня вышли 290 рабочих и 123 спецавтомобиля

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают круглосуточную очистку улиц ото льда. Работы ведутся в соответствии с регламентом. Сегодня на дороги и тротуары города для уборки выведено 290 рабочих и 123 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
При уборке пешеходных зон особое внимание коммунальщики уделяют тротуарам, остановкам общественного транспорта, лестничным маршам и подходам к пешеходным переходам.
За минувшие выходные из города вывезено 2 тыс. 598 т снега. Для обработки улиц использовано около 30 т противогололедных материалов и более 192 т фракционного песка.
За прошедшие сутки на очистке города трудились 370 сотрудников коммунальных служб и 242 единицы уборочной техники.
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