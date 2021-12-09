На Южном Урале среднее значение ПКР заемщика по автокредитам в октябре составило 685 баллов

УрБК, Челябинск, 13.12.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков по автокредитам в октябре 2021 года составило 685 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 6-е место рейтинга по среднему значению ПКР заемщиков по автокредитам среди 30 российских регионов. Выше него в этом списке оказались Санкт-Петербург (702 балла), Москва (700), Удмуртская Республика (688), а также Белгородская (687) и Московская (686) области.



Что касается возраста заемщиков по автокредитам, в январе-октябре этого года наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача автокредитов выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. В частности, доля этой группы граждан в структуре выданных автокредитов увеличилась на 0,8 процентного пункта (п. п.) и достигла 28,3%.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, эта возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений ПКР.