Свердловские власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал на 35%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Региональные власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал Свердловской области до 564,7 млрд руб. Об этом говорится в индивидуальном плане инвестиционного развития Среднего Урала, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что в 2020 году объем инвестиций составил 381,1 млрд руб., в текущем году показатель планируется нарастить до 419,8 млрд руб.
Согласно планам региональных властей, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал должен составить 464,6 млрд руб., в 2023 году — 512,2 млрд руб., в 2024 году — 564,7 млрд руб. Таким образом, за три года показатель предполагается увеличить на 35%.
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