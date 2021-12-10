За 2021 год пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово достиг 1 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. За прошедший период 2021 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово достиг 1 млн человек, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



По данным ведомства, чаще всего уральские туристы выбирали страной назначения Турцию. За год количество летавших туда граждан выросло в 20 раз, но не достигло результатов «доковидного» 2019 года.



Следующими по популярности оказались Узбекистан и Таджикистан, на которые пришлось по 8% от общего количества международных пассажиров. По данным направлениям удалось достичь пассажиропотока на уровне 2019 года.



Сильнее всего поток пассажиров вырос в страны, которые ранее были закрыты для российских туристов, — Египет и Кипр.



«Несмотря на более позднее по сравнению с Кипром возобновление авиасообщения, пассажиропоток в Египет уже на треть больше», — сообщил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



С января сотрудники кольцовской таможни пресекли 653 нарушения таможенных правил, что в три раза больше, чем в прошлом году, и на 5% меньше, чем в 2019. В основном авиапассажиры забывали письменно декларировать товары не для общего пользования, не соблюдали запреты и ограничения. Также уральцы и иностранные посетители региона нарушали нормы провоза табака, алкогольной продукции, холодного оружия и наличной валюты.