Административный фундамент

Депутаты городской думы Екатеринбурга проголосовали за создание администрации Академического района уральской столицы. Принятое ими решение означает продолжение работы по развитию восьмого района города.



«Проектом решения предлагается привести перечень территориальных органов администрации Екатеринбурга в соответствие с установленными в городе административно-территориальным единицами посредством включения в него администрации Академического района», — заявила в ходе своего выступления начальник департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.



Напомним, что с 1 октября 2021 года Академический официально приобрел статус восьмого района Екатеринбурга. В его состав вошли «малый» Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. В конце октября рядом с Преображенским парком прошла торжественная церемония закладки первого камня будущего здания администрации. А одним из символов новой территориальной единицы стала ученая сова.







На сегодняшний день восьмой район Екатеринбурга представляет собой 2,5 млн кв. м. сданного жилья, семь школ, 13 детских садов и дорожную инфраструктуру. В ближайшее время планируется сдать еще 12 объектов: школу, четыре детских сада и семь дорог.



Кроме того, в 2022 году предполагается выделить из областного бюджета средства на строительство в Академическом районе поликлиники для взрослых, которая за смену сможет обслуживать до 1,2 тыс. пациентов. В здании планируется разместить дневной стационар, женскую консультацию и травмпункт. А ко Всемирным студенческим играм 2023 года в восьмом районе планируется построить дворец дзюдо и академию тенниса. Также в планах — школа искусств.



Помимо этого, по распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе состоятся общественные слушания по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции трамвайного кольца на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской. Инфраструктурный объект будет обновлен в связи со строительством трамвайной ветки в Академический район.



Уточним, что работы по строительству трамвайных путей в восьмой район стартовали в июле 2021 года. Линия длиной 4,4 км должна обеспечить комфортное и быстрое сообщение между Академическим и другими частями города. Причем с помощью экологически чистого вида общественного транспорта.







В ходе разработки проекта рассматривалось несколько вариантов реконструкции трамвайного кольца на Волгоградской. В итоге был выбран тот, который позволит одновременно находиться здесь двум десяткам вагонов. В ходе перестройки кольца будет изменена конфигурация трамвайных путей, предприняты меры по уменьшению шума и вибрации, обновлены инженерные коммуникации. Также здесь будет предусмотрен новый вело-пешеходный маршрут.



Вдобавок сейчас активные жители Академического района работают над тем, чтобы добиться включения Преображенского парка в программу благоустройства в рамках «Формирования комфортной городской среды» на 2023 год.



Напомним, что в Екатеринбурге ежегодно проводятся голосования за выбор объектов, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта. В 2021 году Преображенский парк стал одним из двух победителей голосования. Но работы, которые пройдут в 2022 году, охватят лишь половину площади общественного пространства — 15 га из 30 (общая площадь парка — 50 га). Дорожки, лавочки, освещение и другое благоустройство появятся на участке между улицами Чкалова и Мехренцева. Но активные жители Академического района намерены добиться того же самого для отрезка между улицами Мехренцева и Вильгельма де Геннина.



На официальном городском портале сейчас на голосование выставлено девять объектов. Преображенского парка среди них нет, но жители Академического в соцсетях предлагают выбирать пункт «Другое» и в примечаниях к нему писать «Преображенский парк второй этап».



По итогам опроса будет сформирован шорт-лист, в который таким образом рассчитывают попасть жители восьмого района. А весной 2022 года пройдет итоговое голосование. Если Преображенскому парку удастся еще раз попасть в федеральную программу, то это позволит довести до логического конца работы, которые стартуют в 2022 году.



Добавим, что Академический район в Екатеринбурге — первый проект комплексного развития территорий (КРТ) на Урале. Реализует его Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — один из участников госпрограммы стимулирования жилищного строительства («Стимул»).



Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»