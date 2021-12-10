УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.12.2021

Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 23 коп.

УрБК, Москва, 10.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2021 года. Курс долл. США не изменился и составляет 73,60 руб., курс евро снизился на 22,86 коп., до 83,11 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 09.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2021 года. Курс долл. ...

03.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. ...

29.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 45 коп.

УрБК, Москва, 29.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2021 года. Курс долл. ...

06.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 25 коп.

УрБК, Москва, 06.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2021 года. Курс долл. ...

04.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился., евро вырос на 18 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (311)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18