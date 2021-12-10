Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 23 коп.

УрБК, Москва, 10.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2021 года. Курс долл. США не изменился и составляет 73,60 руб., курс евро снизился на 22,86 коп., до 83,11 руб.