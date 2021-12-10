Суд рассмотрит иск о сносе недостроя на Октябрьской площади в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Суд рассмотрит иск о сносе недостроенного здания на ул. Октябрьская, 5 в Екатеринбурге, которое принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину, сообщает «Коммерсантъ».



Истцом выступает прокурор Верх-Исетского района. По мнению надзорного ведомства, собственник «не выполнил консервацию объекта» и не «обеспечил устойчивость и сохранность конструкций». Первое заседание по делу намечено на 13 декабря.



Напомним, что вблизи Октябрьской площади на смежных участках находились два недостроя. Первый объект выкупили и снесли структуры УГМК. На этом месте планируется построить многофункциональный комплекс. Второй принадлежит Олегу Хабибуллину. Предприниматель намерен возвести на земельном участке деловой центр.