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10.12.2021

Суд рассмотрит иск о сносе недостроя на Октябрьской площади в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Суд рассмотрит иск о сносе недостроенного здания на ул. Октябрьская, 5 в Екатеринбурге, которое принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину, сообщает «Коммерсантъ».

Истцом выступает прокурор Верх-Исетского района. По мнению надзорного ведомства, собственник «не выполнил консервацию объекта» и не «обеспечил устойчивость и сохранность конструкций». Первое заседание по делу намечено на 13 декабря.

Напомним, что вблизи Октябрьской площади на смежных участках находились два недостроя. Первый объект выкупили и снесли структуры УГМК. На этом месте планируется построить многофункциональный комплекс. Второй принадлежит Олегу Хабибуллину. Предприниматель намерен возвести на земельном участке деловой центр.

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