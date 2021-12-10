Суд рассмотрит иск о сносе недостроя на Октябрьской площади в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Суд рассмотрит иск о сносе недостроенного здания на ул. Октябрьская, 5 в Екатеринбурге, которое принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину, сообщает «Коммерсантъ».
Истцом выступает прокурор Верх-Исетского района. По мнению надзорного ведомства, собственник «не выполнил консервацию объекта» и не «обеспечил устойчивость и сохранность конструкций». Первое заседание по делу намечено на 13 декабря.
Напомним, что вблизи Октябрьской площади на смежных участках находились два недостроя. Первый объект выкупили и снесли структуры УГМК. На этом месте планируется построить многофункциональный комплекс. Второй принадлежит Олегу Хабибуллину. Предприниматель намерен возвести на земельном участке деловой центр.
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. В Арбитражный суд Свердловской области подано исковое заявление с требованием привлечь ...03.08.2018 В Екатеринбурге нашли применение недостроенному зданию на Октябрьской площади
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В Екатеринбурге недостроенное здание «Делового центра внешнеэкономической деятельности» ...21.06.2018 В центре Екатеринбурга снесли старинную деревянную усадьбу на улице Октябрьской революции
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В центре Екатеринбурга снесли старинную деревянную усадьбу по адресу ул. Октябрьской ...13.04.2017 Компания «Приоритет» выкупила долги депутата Ильи Гаффнера перед Сбербанком
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление ООО «Приоритет», близкого к ...08.08.2016 Продажа недостроя на Октябрьской площади в Екатеринбурге не состоялась из-за отсутствия покупателей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2016. Повторные торги по продаже недостроенного делового центра на Октябрьской площади в ...