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10.12.2021

АСВ в январе-ноябре направило 76 млрд рублей на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков

УрБК, Москва, 10.12.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-ноябре 2021 года направило около 75,97 млрд руб. на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков, сообщает пресс-служба АСВ.

За указанный период средства получили 148,7 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых финансовых учреждений.

На 1 декабря требования кредиторов банков, в отношении которых завершилась процедура ликвидации, в среднем были исполнены на 48,5%.

«При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,2%, второй очереди — 37%, третьей очереди — 32,9%», — говорится в сообщении.

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