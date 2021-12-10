Бывший начальник полицейского отделения УМВД Екатеринбурга приговорен к 10 годам лишения свободы за получение взяток

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Бывший майор полиции УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, подсудимый в 2016-2017 годах являлся начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу.
В ходе работы отделения оперуполномоченный подразделения, которое возглавлял обвиняемый, вел проверку юридического лица. У последнего в рамках инспекции были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности.
Чтобы прекратить проверку, глава инспектируемой организации через посредников передал В. Нечаеву взятку в 2,5 млн руб., из которых 1,5 млн руб. достались обвиняемому, остальное — посредникам. После передачи денег проверка прекратилась, а оперуполномоченный, подчинявшийся Нечаеву, вынес отказ в возбуждении уголовного дела.
Второй эпизод произошел при проверке другого юридического лица, в ходе которой состава преступления обнаружено не было. Однако В. Нечаев и оперуполномоченный начали вымогать у директора взятку в размере 2 млн руб. В апреле 2017 года тот согласился.
«При встрече директор предприятия передал в качестве первой части взятки денежные средства в размере 1 млн. руб., после чего посредник сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что после этого В. Нечаев несколько лет скрывался от следствия, покинув Екатеринбург, а также был объявлен в федеральный и международный розыск.
Оперуполномоченный был приговорен к лишению свободы в апреле 2018 года, а посредники в передаче взяток — в августе. Сам В. Нечаев был задержан в Москве в сентябре 2020 года.
Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере» и части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» было рассмотрено в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
В. Нечаеву вынесен приговор в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа в трехкратном размере от суммы взятки, лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет, лишения специального звания «майор полиции».
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