УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
09.12.2021

Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 09.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 24,55 коп., до 73,59 руб., курс евро — на 1,96 коп., до 83,34 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2021 года. Курс долл. ...

06.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 06.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2021 года. Курс долл. ...

03.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. ...

01.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 99 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2021 года. Курс долл. ...

14.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 14.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2021 года. Курс долл. США ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18