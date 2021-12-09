Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 09.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 24,55 коп., до 73,59 руб., курс евро — на 1,96 коп., до 83,34 руб.