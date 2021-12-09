Среднее значение ПКР ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре составило 716 баллов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре 2021 года составило 716 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 7-е место в рейтинге 30 российских регионов. Наибольшее значение ПКР ипотечных заемщиков в октябре зафиксировано в Санкт-Петербурге (725 баллов), Москве (724), ХМАО (719), Кировской (718) и Ленинградской (717) областях.
Отмечается, что в октябре этого года среднее значение ПКР заемщика по ипотеке составило 713 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).
УрБК, Челябинск, 20.10.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика ...23.09.2021 Среднее значение Персонального кредитного рейтинга заемщика МФО в Свердловской области составило 489 баллов
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...23.09.2021 Южный Урал занял второе место среди 20 регионов РФ по среднему значению Персонального кредитного рейтинга заемщика МФО
УрБК, Челябинск, 23.09.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика ...27.08.2021 Южный Урал попал в топ-5 регионов РФ по среднему значению Персонального кредитного рейтинга клиентов МФО
УрБК, Челябинск, 27.08.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) клиентов ...27.08.2021 В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга клиентов МФО составило 489 баллов
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...