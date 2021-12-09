Среднее значение ПКР ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре составило 716 баллов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре 2021 года составило 716 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-е место в рейтинге 30 российских регионов. Наибольшее значение ПКР ипотечных заемщиков в октябре зафиксировано в Санкт-Петербурге (725 баллов), Москве (724), ХМАО (719), Кировской (718) и Ленинградской (717) областях.



Отмечается, что в октябре этого года среднее значение ПКР заемщика по ипотеке составило 713 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).