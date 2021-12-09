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09.12.2021

Число заключенных договоров автострахования в УрФО за год выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. За девять месяцев 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) заключили 3,2 млн договоров автострахования. Это на 1% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Доля договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в округе составила 86%, автокаско и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) — 14%.

Средняя цена полиса обязательного страхования в УрФО за год выросла с 5,6 до 5,7 тыс. руб.

«Возмещение по страховым случаям по ОСАГО выросло на 2%. Автовладельцы УрФО получили по полисам 16 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Свердловской области за девять месяцев заключили 896 тыс. договоров ОСАГО и 132 тыс. — каско и ДСАГО.

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