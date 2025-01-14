В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Жители Свердловской области за три квартала 2024 года заплатили за страховки 38 млрд ...14.12.2023 В Свердловской области за девять месяцев 2023 года заключено более 1 млн договоров КАСКО и ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловские автомобилисты за девять месяцев 2023 года заключили более 1 млн договоров ...23.09.2015 В Свердловской области на 30% снизился объем страховых премий по КАСКО
В Свердловской области за I полугодие 2015 года общий объём собранных страховых премий снизился на 2,5% по отношению к ...23.09.2015 Олег Цыпулин: В Свердловской области на 30% снизился объем страховых премий по КАСКО
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2015. В Свердловской области за I полугодие 2015 года общий объём собранных страховых премий ...23.09.2015 Олег Цыпулин: В Свердловской области на 30% снизился объем страховых премий по КАСКО
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2015. В Свердловской области за I полугодие 2015 года общий объём собранных страховых премий ...