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В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования. В 2024 году по договорам КАСКО автомобилисты региона получили более 2 млрд руб., что на 21% больше, чем в предыдущем году. По ОСАГО показатель увеличился на 23%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Что касается премий, то по КАСКО они за год выросли на треть, до 5 млрд руб., а по ОСАГО сократились на 4%. Повышение страховых премий КАСКО связано с ростом количества покупок новых автомобилей и объема автокредитов с обязательным договором автострахования. Снижение премий по ОСАГО, несмотря на увеличение количества договоров, объясняется ростом популярности краткосрочных полисов с низкой стоимостью. Таких, средней продолжительностью пять дней и ценой около 400 руб., за прошлый год было выдано более 1 миллиона.
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