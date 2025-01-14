В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Жители Свердловской области за три квартала 2024 года заплатили за страховки 38 млрд ...

Объем премий на страховом рынке Свердловской области за год вырос в 1,5 раза

В Свердловской области за девять месяцев 2023 года заключено более 1 млн договоров КАСКО и ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловские автомобилисты за девять месяцев 2023 года заключили более 1 млн договоров ...