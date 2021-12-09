Продукты питания в России за год подорожали на 12%

УрБК, Москва, 09.12.2021. Цены на продукты питания в России в ноябре 2021 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.



При этом заметнее всего из продовольственных товаров за год выросли цены на охлажденных и мороженых кур (на 31,05%), куриные яйца (на 26,45%), плодоовощную продукцию (на 19,38%), мясо и птицу (на 18,52%), крупу и бобовые (на 13,35%), а также на макаронные изделия (на 13,25%).



В то же время в январе-ноябре 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года заметнее всего подорожали сахар-песок (на 35,8%), куриные яйца (на 24,46%), подсолнечное масло (на 23,92%), а также охлажденные и мороженые куры (на 19,71%).