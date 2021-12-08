Из-за ужесточения регулирования в РФ может ускориться консолидация ломбардов

УрБК, Москва, 08.12.2021. С начала 2022 года в России может ускориться процесс консолидации ломбардов: они будут поглощаться более крупными игроками, менять сферу деятельности или закрываться. Это связано с ужесточением контроля за оборотом драгоценных металлов и сменой формата документооборота, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



В 2022 году ломбарды будут обязаны перейти на новый единый план счетов, а с марта 2023 года в России начнет действовать обязательная маркировка ювелирных изделий. Представители бизнеса предостерегают, что ломбардам для исполнения новых требований законодательства придется нанимать специалистов и приобретать дорогостоящее программное обеспечение. Это приведет к тому, что одиночным ломбардам будет невыгодно работать, поскольку из-за растущей бюрократической нагрузки потребуется расширить штат, но доходность бизнеса уменьшится.



На этом фоне с рынка могут уйти 300-400 юридических лиц, зарегистрированных в реестре ломбардов. Часть бизнеса будет продана более крупным сетям, часть уйдет на комиссионную торговлю и скупку, считают эксперты.